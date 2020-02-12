Елизово, Камчатский край, , 04:20 — REGNUM Два самосвала столкнулись на трассе Морпорт — Аэропорт на Камчатке, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Елизовского района.

Сообщается, что у одного из грузовых автомобилей в ходе движения отвалилось колесо. В результате этого самосвал, двигавшийся по инерции, врезался в ехавший по встречной полосе грузовик. От столкновения пострадал водитель встречного транспортного средства, его госпитализировали.

Отмечается, что в результате ДТП из самосвала вывалились булыжники на проезжую часть, что создало проблемы для движения автотранспорта. Позднее камни были убраны с дороги, движение транспорта восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM 11 февраля водитель иномарки сбил пожилого мужчину. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм в больнице.

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