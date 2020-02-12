Хайнань, Китай, , 04:02 — REGNUM Коронавирус не выявлен у гражданки России, госпитализированной в один из госпиталей провинции Хайнань, Китай, с подозрением на опасную инфекцию.

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Официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф сообщил, что тесты на коронавирус, проведенные врачами, дали 100% отрицательный результат. Ранее издание сообщило о госпитализации мужчины из России для того, чтобы не нервировать семью россиянки, её имя Ольга.

Из госпиталя Ольгу пока не выписали. Её ещё должны вылечить от обычного воспаления лёгких. Но из специального бокса её перевели в обычную комфортабельную палату.

Также на Хайнане полностью вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку. Ребёнок выписан из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России была госпитализирована на Хайнане с подозрением на коронавирус. Она обратилась в госпиталь в связи с высокой температурой и кашлем. Обследование показало у пациентки воспаление лёгкого. Она была госпитализирована.