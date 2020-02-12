Ла-Пас, 12 февраля 2020, 00:33 — REGNUM Случай возможного заболевания коронавирусом у гражданина Боливии, ранее побывавшего в Китае, не подтвердился, 11 февраля сообщил временный министр здравоохранения республики Анибаль Крус.
Крус отметил, что анализ дал негативный результат.
Как передавало ИА REGNUM, о первом случае заражения коронавирусом в Боливии объявили 6 февраля. Восемнадцатилетний молодой человек был помещен в карантине после поездки в Китай.
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