Улан-Батор, , 00:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН 11 февраля на юго-западе Монголии.

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:02 мск. Координаты эпицентра землетрясения 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 8,2 балла по шкале MSK-64. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

Стоит отметить, что достаточно сильные подземные толчки фиксируются сейсмологами на территории Монголии достаточно часто. Особенно сейсмоактивны области, граничащие с Тувой, Алтаем, западной частью Бурятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5, которое произошло в Зейском районе Приамурья.

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