Денвер, США, , 23:57 — REGNUM Фейерверк, получивший звание самого мощного в мире, был взорван энтузиастами во время зимнего фестиваля в американском штате Колорадо. Об этом 11 февраля сообщает издание Daily Star.

Энтузиасты из команды Steambot Fireworks подготовили и взорвали фейерверк-рекордсмен в городе Стимбот-Спрингс, отметив таким образом финал Ночной феерии во время традиционного зимнего фестиваля.

Заряд, заложенный в восьмиметровую трубу, весил около 1087 килограммов. Он вылетел со скоростью свыше 480 километров в час и поднялся на высоту 1,6 км, где взорвался, рассыпавшись сверкающим фонтаном.

Как пояснил представитель команды, они потратили на подготовку и организацию проекта несколько сотен часов и собираются наслаждаться своим успехом, по крайней мере, в течение нескольких месяцев. Фейерверк был внесён в Книгу рекордов Гиннесса, о чём команде Steambot Fireworks был выдан соответствующий сертификат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ресторане в ЮАР, который установил мировой рекорд по наибольшему разнообразию в меню молочных коктейлей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ресторан в ЮАР побил рекорд по разнообразию молочных коктейлей в меню