д. Подсевы, , 23:16 — REGNUM В деревне Подсевы Порховского района Псковской области сегодня, 11 февраля, были обнаружены тела молодой супружеской пары — мужчины и женщины в возрасте 24 и 27 лет. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

По предварительным данным, у погибших на телах — множественные резаные раны.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа регионального управления СКР. Работу следователей лично координирует глава псковского управления СКР Петр Крупеня. На место происшествия также выехал исполняющий обязанности прокурора области Сергей Левшаков.

По данным informpskov.ru, у убитых супругов остались двое детей в возрасте 8 и 5 лет.