Видное, Московская область, , 23:56 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в подмосковном городе Видное. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 21:20 мск на улице Белокаменное шоссе. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик МАЗ.

В результате аварии пострадали шесть человек, все пострадавшие — пассажиры автобуса. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, погибшей в результате наезда легкового автомобиля в городе Воскресенске в Московской области.