Видное, Московская область, , 22:46 — REGNUM ДТП с участием пассажирского автобуса произошло вечером 11 февраля в подмосковном Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла в городе Видном. В районе дома №14 по Белокаменному шоссе столкнулись автобус и грузовой автомобиль МАЗ.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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