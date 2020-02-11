Выборг, Ленинградская область, , 22:51 — REGNUM Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Ленинградской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 17:20 мск в Выборгском районе на 93-м километре трассы «Скандинавия». По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель на автомобиле Range Rover, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем скорой помощи.

От удара автомобиль скорой помощи загорелся. В результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулём Range Rover. Пострадавшая была госпитализирована в больницу поселка Первомайское. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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