Воскресенск, Московская область, , 23:56 — REGNUM Женщина 63-х лет погибла в результате наезда на неё легкового автомобиля в Подмосковье. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла в подмосковном городе Воскресенск на автодороге Ачкасово —Городищи — Косяково — Глиньково. По предварительной информации, женщина, направлявшаяся с кладбища в соседнюю деревню, стала переходить проезжую часть в неположенном месте.

Водитель, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, резко затормозил, автомобиль, сбив женщину, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля был госпитализирован с травмами.

Начато предварительное расследование по факту гибели человека. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате наезда на них легкового автомобиля на пешеходном переходе в Москве.

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