Лондон, , 22:51 — REGNUM Ещё двое подозреваемых в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых были найдены в грузовике в графстве Эссекс, были задержаны сотрудниками полиции в Великобритании.

Первый подозреваемый был задержан на территории Северной Ирландии. 22-летний мужчина был задержан 9 февраля по подозрению в пособничестве нелегальной иммиграции и непредумышленном убийстве 39 человек.

Второй подозреваемый был задержан на территории ФРГ в аэропорту Франкфурта. В ближайшее время он будет передан полиции Великобритании.

По делу о гибели 39 мигрантов ранее было задержано несколько человек, в том числе водитель грузовика, доставившего людей в Эссекс. Также идёт процедура экстрадиции из Ирландии гражданина Британии, доставившего прицеп в бельгийский порт Зеебрюгге, откуда он отправился на пароме в Эссекс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте очередного подозреваемого по делу о непреднамеренном убийстве 39 мигрантов, которое произошло в конце октября в Великобритании.

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