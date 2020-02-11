Лондон, 11 февраля 2020, 22:51 — REGNUM Ещё двое подозреваемых в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых были найдены в грузовике в графстве Эссекс, были задержаны сотрудниками полиции в Великобритании.
Первый подозреваемый был задержан на территории Северной Ирландии. 22-летний мужчина был задержан 9 февраля по подозрению в пособничестве нелегальной иммиграции и непредумышленном убийстве 39 человек.
Второй подозреваемый был задержан на территории ФРГ в аэропорту Франкфурта. В ближайшее время он будет передан полиции Великобритании.
По делу о гибели 39 мигрантов ранее было задержано несколько человек, в том числе водитель грузовика, доставившего людей в Эссекс. Также идёт процедура экстрадиции из Ирландии гражданина Британии, доставившего прицеп в бельгийский порт Зеебрюгге, откуда он отправился на пароме в Эссекс.
Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте очередного подозреваемого по делу о непреднамеренном убийстве 39 мигрантов, которое произошло в конце октября в Великобритании.
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