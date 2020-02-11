Тюмень, , 21:19 — REGNUM В Тюмени оштрафован местный житель за курение в подъезде многоэтажки. Заявление на тюменца написала соседка по дому № 10 на улице Бориса Житкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

Согласно заявлению, мужчина курил на лестничной клетке на 15-м этаже. Это не понравилось его соседке, которая высказала ему просьбу прекратить портить воздух. Мужчина продолжал курить, несмотря на возражения.

Тогда женщина вызвала участкового уполномоченного. Страж порядка составил протокол по 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). После получения материалов дела из полиции Госжилинспекция назначила нарушителю штраф в размере 500 рублей.