Москва, , 21:21 — REGNUM Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома в центре Москвы. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила в 19:45 мск. Загорелась квартира на втором этаже в жилом пятиэтажном доме на Фрунзенской набережной. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время пожарные эвакуируют жильцов из прилегающих квартир и из квартир этажами выше. Есть угроза перехода пламени на расположенные выше этажи. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Были спасены шесть человек, в том числе один ребёнок.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в жилом доме в Москве.

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