Бразилиа, , 21:00 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии. Об этом 11 февраля сообщили пожарные штата Сан-Паулу в Twitter ведомства.

Тела двух женщин были найдены в муниципалитете Ботукату возле реки Капивара. Тела ещё двух жертв были обнаружены немного ранее в муниципалитетах Ботукату и Жулиу-Мескита, люди погибли в результате затопления автострады.

В штате Сан-Паулу 10 февраля выпало количество осадков, побившее рекорд сразу за несколько десятилетий метеонаблюдений. Реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не наблюдалось уже почти четыре года. Спасатели получили множество обращений в связи с наводнениями и около 400 обращений из-за обвалов и упавших деревьев.

В штате произошли перебои в работе общественного транспорта, были закрыты около 40 школ, больше 100 человек остались без жилья. Из зоны бедствия было эвакуировано более 500 человек, в настоящее время продолжается спасательная операция в городе Озаску.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в юго-восточной части Бразилии, погибли 63 человека.

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