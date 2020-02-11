Тюмень, , 20:38 — REGNUM Один из тюменских школьников, участвовавших в пранке про ловлю «коронавирусных» на улицах областного центра, «не совсем понял, что плохого сделал». Об этом он заявил порталу 72.ru.

Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик, где молодые люди в костюмах химзащиты ловят якобы заражённых новым коронавирусом людей на улицах Тюмени. Съёмки проходили на глазах реальных прохожих. Одного из участников провокационного видео полиция довольно быстро вычислила. Им оказался 15-летний школьник, в отношении которого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Подросток связался с изданием и заявил, что ролик снимался с целью показать равнодушие прохожих.

«Я не совсем понял, что плохого сделал. Я лишь сделал вывод, что нельзя снимать или высказывать своё мнение на острые темы. Изначально ролик мы снимали для того, чтобы указать на проблему общества. Что сейчас в большинстве случаев никто не подойдет и не окажет помощь человеку, которому плохо. На ролике прекрасно видно, что никто не подошел, когда человек упал», — пояснил задумку подросток.

В съёмках участвовали и другие несовершеннолетние. Вероятно, их ждёт такое же пристальное внимание правоохранительных органов и комиссия по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что родители пранкера понесут наказание по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Они были вместе с сыном в полицейском участке и подписали протокол.

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