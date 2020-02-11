Майкоп, , 21:23 — REGNUM Проверку в связи с нападением на женщину мужчины с собакой бойцовой породы проводит полиция в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 7 февраля в поселке Яблоновском. По предварительным данным, между 41-летним мужчиной и 51-летней женщиной, проживавшими в смежных частях частного дома, произошёл конфликт.

В ходе конфликта мужчина нанёс женщине травмы и натравил на неё собаку бойцовой породы. Женщине удалось вырваться и добежать до магазина, где ей вызвали скорую помощь. По словам дочери пострадавшей, у женщины тяжёлые травмы, в том числе сотрясение мозга, перелом и кусаные раны. Кроме того, нападавший устроил погром в доме пострадавшей.

В настоящее время нападавший доставлен для предварительного разбирательства в отделение полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить тяжесть вреда, причинённого здоровью пострадавшей.

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