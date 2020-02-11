Торунь, , 21:22 — REGNUM Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше. Об этом 11 февраля сообщает Gazeta Wyborcza.

По информации издания, инцидент произошёл вечером 9 февраля в центре польского города Торунь. Местные жители напали на молодых людей, услышав, как они общаются между собой на русском языке. Всего пострадало пять человек

Как рассказал один из пострадавших на своей странице в социальной сети Facebook, нападавшие избили его и его друзей, в том числе путешествовавшую с ними девушку. При этом злоумышленники, по словам пострадавшего, выкрикивали националистические лозунги. По словам молодого человека, больше всего его шокировало равнодушие находившихся рядом очевидцев происходящего.

Молодой человек пояснил, что был во многих странах, в том числе в Китае и на Украине, но везде к нему и его друзьям относились с уважением и он всегда мог рассчитывать на помощь окружающих. Случившееся в Польше, как сказал пострадавший, привело его в ужас.

Сотрудники польской полиции начали расследование инцидента и обратились с просьбой к возможным свидетелям прийти в отделение полиции. Также отмечается, что случившееся попало в поле действия камеры наружного наблюдения.

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