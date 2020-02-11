Москва, , 19:59 — REGNUM В Москве выявлен целый ряд случаев, когда медицинские организации вводили граждан в заблуждение относительно диагностики коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Согласно данным Росздравнадзора, необходимость проведения диагностики коронавируса устанавливается врачом, на основании строго определенных медицинских показаний. При этом исследование не может быть связано с предлагаемыми частными медицинскими организациями услугами.

Однако, как удалось установить Московскому управлению ФАС, сеть медицинских центров и другие частные учреждения здравоохранения предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур, и даже лечить коронавирус при помощи своих врачей. Однако данные предложения не только являются дорогостоящими, но и не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных потребителей в заблуждение.

«Предложение услуг по диагностике коронавируса является необоснованным не только с медицинской точки зрения, но и с этической. Это очередная попытка нажиться, используя волнение людей за свое здоровье. Все это безнравственно, и будет жестко пресекаться», — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса. Выполнить требование ФАС медицинские организации должны в течении 10 дней. В противном случае им грозит административная ответственность.

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