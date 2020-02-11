Елец, Липецкая область, , 19:38 — REGNUM В Липецкой области прокуратура встала на защиту несовершеннолетней жительницы города Ельца, подвергшейся травле в интернете. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мать девочки пожаловалась, что в отношении её несовершеннолетней дочери неизвестные лица распространяют клевету. Без её участия на сайте знакомств была опубликована анкета с фотографиями девочки, которые злоумышленники, скорее всего, взяли с её открытых страниц в соцсетях «Вконтакте» и «Инстаграм». В анкете было сказано, что она оказывает интимные услуги.

Прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ — «Клевета».