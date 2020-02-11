Кызыл, , 20:00 — REGNUM Два человека погибли, ещё девять, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:00 по местному времени на 949 километре автодороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Водитель легкового автомобиля Тойота Премио, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Тойотой Корона Премио.

На месте ДТП скончались два пассажира 1990 и 1961 годов рождения, ехавшие в автомобиле Тойота Корона Премио. Ещё девять человек, среди них трое несовершеннолетних, были доставлены с травмами разной степени тяжести в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, приведшего к смерти людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате наезда автомобиля на опору электропередачи в Туве.

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