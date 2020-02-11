Москва, , 20:00 — REGNUM Два человека пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 16:20 мск на улице Дубининской. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi наехал на двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП двое пострадавших были госпитализированы в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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