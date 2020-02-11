Москва, , 19:07 — REGNUM Один человек пострадал при возгорании в лифте Института общей физики РАН на юго-западе Москвы. Об этом 11 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в лифте на девятом этаже Института общей физики РАН имени А.М. Прохорова, расположенного на улице Вавилова.

По предварительным данным, пожар возник при перевозке в кабине лифта лакокрасочных изделий. Произошло воспламенение одного из изделий. Площадь возгорания составила 4 кв. метра, из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек.

В результате ЧП пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Возгорание было оперативно ликвидировано.