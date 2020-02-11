Ульяновск, , 18:33 — REGNUM В Ульяновске сотрудниками правоохранительных подразделений Самарской таможни раскрыта схема уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме более 240 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что российская компания заключила контракт с немецкой фирмой на 25 840 000 евро, при этом исполнитель должен был спроектировать, построить и отгрузить оборудование для производства кваса. В Федеральную таможенную службу были поданы документы, согласно которым компания получила право ввозить оборудование в Россию частями и без ввозной таможенной пошлины с НДС.

Оборудование ввозилось частями в Ульяновск до 2017 года. Начальник оперативно-розыскного отдела № 3 (г. Ульяновск) Самарской таможни Максим Шубин, чьи слова приводятся в релизе, поясняет, что в оборудование «были вмонтированы части, приобретенные уже на территории» России. В то время как «классификационное решение ФТС России было выдано на оборудование в полном комплекте, и именно в таком варианте фирма имела право на льготы при ввозе».

Общий размер суммы неуплаченных таможенных платежей оценивается в 240 011 680,15 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в доходную часть федерального бюджета таможнями Приволжского таможенного управления было перечислено 142,5 млрд рублей. Сумма платежей, включая отчисления по импорту товаров, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13,8%.

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