Анкара, , 18:24 — REGNUM Авиаборт турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание членом экипажа благополучно совершил посадку в аэропорту Стамбула. Об этом 11 февраля сообщает газета Cumhuriyet.

ЧП произошло на борту самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена — Стамбул. О потерявшем сознание командире экипажа сообщил наземным службам незадолго до посадки второй пилот. Посадка самолёта прошла в штатном режиме.

После приземления самолёта пассажиры покинули его, а командир экипажа был передан медикам бригады скорой помощи, ожидавшей в аэропорту. В настоящее время состояние пилота оценивается врачами как удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир — Стамбул, в аэропорту Стамбула в Турции. В результате авиакатастрофы погибли три человека, пострадали 179.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся