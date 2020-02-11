Ростов-на-Дону, , 18:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону бухгалтер детского сада перечислила себе зарплату сотрудников дошкольного учреждения, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, женщина, используя своё должностное положение, перечислила в виде зарплаты на свою банковскую карту более 84 тыс. рублей. При этом в отчёте были «указаны заведомо ложные сведения о суммах денежных средств, подлежащих выплате сотрудникам детского сада».

В ближайшее время материалы уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге рассмотрит суд.