Калуга, , 18:00 — REGNUM Информацию о таксисте, якобы избившем двух женщин-пассажирок и пытавшемся похитить их ребёнка проверят следователи в городе Калуге. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Калужской области.

В социальных сетях была распространена информация о таксисте, якобы избившем двух женщин-пассажирок, незаконно их при этом удерживая, предпринявшем попытку похитить шестимесячного ребёнка и вымогавшего у женщин денежные средства.

При этом в ГУ МВД по региону подтвердили, что в медицинское учреждение действительно обращалась женщина с травмами, но после неё в это же медучреждение обратился и таксист с гематомами, рассказавший о конфликте с мужчиной и женщиной.

Следователи начали проверку поступившей информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идёт опрос возможных участников и очевидцев конфликта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале, который разгорелся в Перми после конфликта между школьником и водителем такси из-за стоимости проезда.

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