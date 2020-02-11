Тюмень, , 17:28 — REGNUM В Тюмени задержаны подозреваемые в разбойном нападении на проституток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В полицию города Тюмени обратились две девушки с заявлениями о хищении двух смартфонов общей стоимостью около 100 тысяч рублей и денег в общей сумме около 50 тысяч рублей.

Потерпевшие оказывали интимные услуги. Клиентов находили через интернет. На объявление в сети откликнулись двое мужчин, которые пришли к девушкам на указанный ими адрес. В квартире клиенты напали на девушек с газовым баллончиком. Схватив растерянных путан за волосы, они потребовали отдать всё ценное.

По горячим следам полицейские вычислили 22-х и 24-летнего тюменцев. Выяснилось, что не сумев разблокировать телефоны, похитители избавились от них, а часть денег потратили.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный по предварительному сговору»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении потерпевших составлен административный протокол по ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).