Симферополь, , 17:13 — REGNUM Почти 50 населённых пунктов Крыма остались обесточены из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в пресс-службе «Крымэнерго».

«Сильный ветер с мокрым снегом и дождем стали причиной аварийных отключений в электрических сетях республики. Частично нарушалось электроснабжение 47 населенных пунктов», — уточнили в Крымэнерго.

По словам специалистов, больше всего проблем с электричеством возникло у жителей Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов и Феодосии.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года из-за сильного ветра в 82 населённых пунктах Крыма возникли проблемы с электроснабжением.