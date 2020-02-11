Москва, , 17:11 — REGNUM Мужчина произвел выстрел в воздух предположительно из стартового пистолета на юго-западе Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент со стрельбой в воздух произошел примерно в 11:00 на улице Куликовская около дома 16. По данному адресу располагается храм Илии Пророка. От стрельбы никто не пострадал.

Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Предмет, из которого сделан выстрел, изъят. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.