Лондон, , 16:43 — REGNUM Сильный шторм под названием «Дэннис» движется в направлении Британии, угрожая нескольким районам страны, сообщает 11 февраля британская метеослужба.

По данным метеорологов, шторм «Дэннис» в предстоящие выходные обрушит дожди и сильные ветры на некоторые части Уэльса и Англии.

«Это может привести к некоторым сбоям», — сообщает метеослужба.

Отмечается, что в минувшие выходные на Британию обрушился шторм «Сиара», который вызвал разрушения, наводнения и подтопления домов, нарушения в графике движения наземного и воздушного транспорта.

По последним данным, в результате шторма «Сиара» в Британии погибли три человека.

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