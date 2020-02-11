Рязань, , 16:47 — REGNUM Спецоперацию по задержанию подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр провели силовики в Рязани. В автомобиле злоумышленников обнаружили 18 поддельных купюр, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Фальшивые банкноты нашли при подсчёте выручки в ряде торговых точек Рязани. Оперативники установили автомобиль, на котором могли передвигаться преступники и остановили его в центре города. Под обшивкой заднего сиденья были спрятаны 18 поддельных пятитысячных купюр, а в салоне — алкогольные напитки, конфеты, продукты питания и букет цветов. В полиции предполагают, что эти товары были куплены на фальшивые денежные знаки.

«Подозреваемые задержаны. Ими оказались ранее судимые жители соседних регионов, а также одного из государств Закавказья. Следует отметить, что у каждого из них при себе был нож», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты уголовного дела заключены под стражу, им инкриминируется 11 фактов сбыта поддельных купюр. Возможно, они причастны к аналогичным преступлениям на территории Московского региона и Калужской области.