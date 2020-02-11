Элиста, , 16:37 — REGNUM Суд в Калмыкии вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, ранее оправданного присяжными по делу об убийстве, сообщили 11 февраля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2019 года при распитии спиртных напитков между фигурантом уголовного дела и его собутыльником произошёл конфликт, и мужчина ударил приятеля по лицу, а затем нанёс шесть ударов ножом. В результате мужчина скончался.

В августе 2019 года Приютненский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей принял решение оправдать 52-летнего подсудимого в связи с непричастностью к совершению преступления. Однако государственное обвинение не согласилось с решением суда и направило апелляционное представление об отмене приговора. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия приняла решение об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство.

10 февраля 2020 года коллегия присяжных заседателей единодушно согласилась с мнением государственного обвинения о виновности подсудимого. Его также признали не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и одного год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.