Пенза, , 16:20 — REGNUM В Пензенской области возобновлено расследование преступления восьмилетней давности по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). По подозрению с его совершении задержан житель Московской области 1989 года рождения, ранее проживавший в Кузнецке, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в Кузнецке в июле 2011 года в отношении 10-летней девочки неизвестный ей человек пытался совершить изнасилование, но, услышав шум, скрылся, не реализовав свой преступный замысел. На судебную генетическую экспертизу были направлены биологические следы злоумышленника. В январе 2020 года удалось установить личность мужчины, причастного к преступлению.

В ходе следствия выявлено еще два эпизода преступной деятельности задержанного — нападение на женщину и похищение у нее денежных средств, а также насильственные действия сексуального характера.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу.