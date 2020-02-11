Москва, , 15:52 — REGNUM Во время матча любительской футбольной лиги в Москве умер один из игроков, передаёт РЕН ТВ.

По данным СМИ, происшествие случилось 10 февраля на футбольном манеже «Красная Пресня». Умер 45-летний Владислав С., обстоятельства смерти пока неизвестны.

В пресс-центре ГУ МВД России по Москве пока не располагают информацией о случившемся.

Собеседник ИА REGNUM в администрации манежа «Красная Пресня» также не смог прокомментировать происшествие, пояснив, что «не обладает полной информацией о случившемся».