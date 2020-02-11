Тбилиси, 11 февраля 2020, 15:49 — REGNUM В Грузии второй день идут поиски гражданина Украины, потерявшегося в горах после схода лавины, сообщил 11 февраля ресурс Грузия Online.
В поисках принимают участие добровольцы.
Ранее спасатели оказали помощь четырём гражданам Чехии, которые оказались в районе схода лавин возле вершины Тетнульди.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горах Кабардино-Балкарии нашли тело погибшего альпиниста из Польши, который в составе группы восходил на Эльбрус.
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