Тбилиси, , 15:49 — REGNUM В Грузии второй день идут поиски гражданина Украины, потерявшегося в горах после схода лавины, сообщил 11 февраля ресурс Грузия Online.

«Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в посёлке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульди», — заявили в пресс-службе МЧС Грузии.

В поисках принимают участие добровольцы.

Ранее спасатели оказали помощь четырём гражданам Чехии, которые оказались в районе схода лавин возле вершины Тетнульди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горах Кабардино-Балкарии нашли тело погибшего альпиниста из Польши, который в составе группы восходил на Эльбрус.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии обнаружили тело альпиниста из Польши