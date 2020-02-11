Джакарта, , 15:51 — REGNUM В Индонезии за вторжение в территориальные воды страны задержано южнокорейское судно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на МИД Южной Кореи.

По их словам, на борту газовоза SJ Gas №7, задержанного 8 февраля, находились два гражданина Южной Кореи, шесть граждан Индонезии и шесть граждан Мьянмы.

В настоящее время судно находится у причала военно-морской базы, расположенной между островами Бинтан и Батам.

Отмечается, что это третий случай задержания судна с южнокорейскими гражданами с осени прошлого года.

Напомним, что в октябре прошлого года ВМС Индонезии задержали по аналогичной причине панамский газовоз, на борту которого находились девять граждан Южной Кореи и восемь граждан Индонезии, а в январе текущего года — южнокорейский сухогруз, на котором находились четверо граждан Южной Кореи и девятнадцать граждан Индонезии.

Читайте также: В Индонезии задержали два судна с гражданами Южной Кореи

В настоящее время представители внешнеполитического ведомства Южной Кореи работают над освобождением судна и экипажа.