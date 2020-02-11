Алма-Ата, Казахстан, , 15:45 — REGNUM Посетителей торгово-развлекательного центра Ramstore ALL IN в Алма-Ате эвакуировали из-за подозрительного предмета, оставленного неизвестным в одном из отделений банков. Об этом 11 февраля сообщает издание Zakon. kz со ссылкой на правоохранительные органы города.

В полиции уточнили, что в отделении банка был обнаружен пакет, в котором находились бытовые принадлежности, имитирующие взрывное устройство. В настоящее время полиция устанавливает личность человека, «забывшего» пакет.

Напомним, 10 февраля экстренные службы Алма-Аты эвакуировали пассажиров международного аэропорта из-за сообщения о минировании. Полиция задержала молодого человека, который признался, что позвонил из хулиганских побуждений.