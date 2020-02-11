Ахалцихе, , 15:53 — REGNUM Мужчина, которого полиция в Грузии разыскивала за покушение на убийство своей жены, совершил самоубийство. Об этом 11 февраля сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным журналистов, тело мужчины нашли 10 февраля в лесу недалеко от города Ахалцихе. Он был объявлен в розыск после того, как стало известно о нападении на женщину.

Сообщается, что пострадавшая уже выписана из больницы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».