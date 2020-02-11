Багдад, , 15:35 — REGNUM Один из руководителей иракского спутникового телеканала «Ар-Рашид» убит в Багдаде. В Низара Тануна выстрелили неизвестные, сообщает информационный портал Baghdad Al Youm.

Танун вышел из своего дома на западе Багдада, в этот момент по нему открыли огонь злоумышленники, которые приехали на мотоцикле. После нападения они скрылись, их жертва скончалась.

Пока неизвестны причины нападения. «Ар-Рашид» — независимый канал, который транслирует программы новостей и развлекательные шоу, Танун работал главным управляющим телестанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Ираке были убиты двое журналистов, освещающих акции протеста в Басре — Ахмад Абдул Самад и Сафаа Гали.

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