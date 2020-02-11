Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюмени найден пранкер, который с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку на улицах города якобы зараженных коронавирусом людей. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Пранкером оказался тюменский школьник. С подростом сейчас работают классный руководитель, педагог-психолог и администрация учебного заведения.

Ситуация находится на контроле департамента образования Тюмени.

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