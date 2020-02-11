Торунь, 11 февраля 2020, 15:19 — REGNUM В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Нападавшие выкрикивали оскорбительные фразы в адрес граждан Украины. Лица нападавших зафиксировали видеокамеры.
По официальным данным, потерпевшие получили незначительные травмы, по неофициальным — у одного из них сломаны кости лица.
Напомним, из 14,7 тыс. нелегальных мигрантов в Польше, более 13 тыс. — граждане Украины.
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