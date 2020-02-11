Ярославль, , 14:57 — REGNUM В Ярославской области в 2020 году сократили сотрудников ГИБДД. Об этом, выступая перед депутатами областной думы, заявил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники ГИБДД в Ярославле Yarregion.ru

О том, что на дорогах стало мало сотрудников, начальнику полиции пожаловались депутаты Елена Кузнецова и Сергей Хабибулин.

«Складывается ситуация, что на дорогах у нас экипажей мало, и раздолье идет для пьяных и тех, кто любит нарушать», — сказал депутат Сергей Хабибулин.

Начальник УМВД признал, что проблема существует.

«На самом деле это проблема, беда не только Ярославля и области. Это модное сейчас слово «оптимизация». Органы внутренних дел за последние несколько лет серьезно сократили, на 30%, поэтому и количество самих сотрудников и ГИБДД, и ППС стало меньше… Это не моя прихоть или еще кого-то руководителей УВД. В этом году мы сократили целевым указанием министра внутренних дел 30 сотрудников ГИБДД, еще 30 к тому, что было в предыдущие годы сокращено. Единственно, что нам вернули часть этой численности в подразделение по вопросам миграции, где тоже много вопросов, очереди возникают. Работаем с тем, кто есть. Это правами министра сделано, поэтому мы здесь выше головы не прыгнем», — сказал начальник УМВД России по Ярославской области.

Судя по всему, речь идет о сокращении ставок, а не живых людей. В настоящее время в Ярославской области 745 сотрудников ГИБДД, некомплект составляет 19 человек.

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