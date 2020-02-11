Москва, 11 февраля 2020, 14:36 — REGNUM Главный врач инфекционной клинической больницы №4 Радик Галимов (Башкирия) опроверг распространённую в интернете информацию о том, будто врачи его больницы отказались обследовать гражданина РФ, вернувшегося из Китая. Об этом Галимов заявил 11 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщалось ранее, в Сети была распространена информация, согласно которой врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать гражданина РФ, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус.