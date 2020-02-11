Москва, , 14:36 — REGNUM Главный врач инфекционной клинической больницы №4 Радик Галимов (Башкирия) опроверг распространённую в интернете информацию о том, будто врачи его больницы отказались обследовать гражданина РФ, вернувшегося из Китая. Об этом Галимов заявил 11 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У нас в республике разработан алгоритм действий. Все лица, которые приехали из Пекина, находятся под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, — сказал Галимов. — Конкретно этот случай места не имел. У нас в приемном покое данный случай не зафиксирован. Мы также опросили весь персонал. Ни один наш коллега не подтвердил этот случай».

Напомним, как сообщалось ранее, в Сети была распространена информация, согласно которой врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать гражданина РФ, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус.