Калуга, 11 февраля 2020, 14:46 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор водителю, спровоцировавшему дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть детей, один из которых погиб. Об этом 11 февраля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калужской области Лилия Мошкова.
68-летний житель Москвы 2 мая 2019 года за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser направлялся из Москвы в сторону Калуги. Водитель нарушил Правила дорожного движения, что привело к крупной аварии с двумя автомобилями.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на три года. Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.
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