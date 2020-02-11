Калуга, , 14:46 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор водителю, спровоцировавшему дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть детей, один из которых погиб. Об этом 11 февраля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калужской области Лилия Мошкова.

68-летний житель Москвы 2 мая 2019 года за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser направлялся из Москвы в сторону Калуги. Водитель нарушил Правила дорожного движения, что привело к крупной аварии с двумя автомобилями.

«Вследствие столкновения с Toyota Land Cruiser автомобиль Chevrolet Lacett выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota Corolla, в салоне которого находились беременная женщина-водитель и еще семь человек — мать водителя и шесть несовершеннолетних детей. В результате дорожного происшествия один ребёнок погиб, другие участники аварии были травмированы», — сказала Лилия Мошкова. .

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на три года. Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге завершено расследование крупного ДТП, в котором погиб ребёнок