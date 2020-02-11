Самара, , 14:26 — REGNUM Двух женщин осудили за проведение азартных игр в Самаре. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в прошлом году одна женщина незаконно организовала игорный клуб, который работал по пр. Кирова, 258 «а». В нем в июле и сентябре прошлого года вместе со второй обвиняемой она проводила азартные игры. При этом обвиняемые использовали игровое оборудование вне игорной зоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате суд признал обвиняемых виновными и приговорил одну из них к условному лишению свободы сроком на 2 года, с испытательным сроком в 1,5 года. Вторая обвиняемая была осуждена на один год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1, 5 года.

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