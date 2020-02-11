Чебоксары, , 14:19 — REGNUM Жители Чувашии стали чаще попадаться на уловку мошенников, которые используют сайты-однодневки. В результате за день были обмануты два чебоксарца, которые планировали летний отдых у Черного моря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Перед наступлением морского сезона стало больше сайтов-однодневок, которые предлагают за предоплату забронировать номера в отелях. Одной из жертв стала 35-летняя чебоксарка, которая при планировании летнего отдыха в Абхазии нашла подходящее предложение в интернете и на сайте отеля оставила свой номер. Через некоторое время с ней связался неизвестный и предложил оплатить проживание. В результате горожанка осталась без 22 тыс. рублей, а неизвестный перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенников стал 54-летний чебоксарец, который «случайно дважды оплатил за проживание в номере в ялтинском санатории, но ему никто не перезвонил и не сообщил о переплате». В ходе разбирательства выяснилось, что такого санатория в городе нет. Горожанин лишился 44 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников, желая заработать или трудоустроиться. При этом размеры ущерба могут достигать миллионы рублей. Накануне житель чувашского города остался без 3 млн рублей, которые он взял в кредит.

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