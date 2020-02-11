Москва, , 14:16 — REGNUM Нурлан Муратов, осуждённый на 18 лет колонии за убийство сотрудника МВД на станции метро «Курская», будет обжаловать приговор, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Муратова Алексей Толстых.

«Против моего подзащитного нет никаких серьезных улик: на пистолете отсутствуют его отпечатки, а на его руках нет следов пороховых газов. Мы будем обжаловать приговор», — сообщил адвокат.

Ранее коллегия присяжных признала Муратова виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), а суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2018 года в подсобке станции метро «Курская» было найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. По версии правоохранительных органов, обвиняемый был остановлен полицейским для проверки документов, а когда они прошли в подсобное помещение, Муратов, чтобы воспрепятствовать составлению протокола, выхватил табельный пистолет сотрудника полиции и выстрелил ему в голову.