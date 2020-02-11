Дамаск, 11 февраля 2020, 14:13 — REGNUM В Идлибской зоне деэскалации боевики так называемой сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом пишет газета Turkiye.

Сирийский боевик
Сирийский боевик
Mada Media

Уточняется, что вертолет, принадлежащий сирийской армии, был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

Напомним, 10 февраля турецкими ВС были нанесены удары по 115 целям сирийской армии. Анкара также сообщила о гибели пяти военных из-за удара по наблюдательному пункту в провинции Идлиб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в свете событий, которые произошли в Идлибской зоне деэскалации, глава России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаться пока не планируют.

Читайте также: В турецкой армии зреет недовольство против Эрдогана — эксперт