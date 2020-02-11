Мапуту, , 14:08 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли, а еще пять получили ранения после удара молнии в церковь в населенном пункте Чире, расположенном в районе Моррумбала в центральной части Мозамбика. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, 9 февраля прихожане находились на воскресной службе, когда в церковь ударила молния.

По словам представителя районной администрации Педро Сапанжа, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, с начала сезона дождей в октябре прошлого года от ударов молнии погибли несколько человек в ряде областей Мозамбика.