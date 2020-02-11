Торжок, Тверская область, , 14:04 — REGNUM В Тверской области в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего», в отношении двух маленьких девочек. Об этом ИА REGNUM 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

По версии следствия, вечером 18 августа 2019 года мужчина во дворе одного из домов в городе Торжке «совершил в отношении двух малолетних девочек иные действия сексуального характера». После этого он с места преступления скрылся.

Задержали подозреваемого в преступлении через несколько часов. Теперь ему предстоит предстать перед судом.